Denktaş: Referandumda EVET kullanın

Denktaş, Lefke temasları kapsamında bölgede bulunan Sivil Toplum Örgütleri ile bir araya gelerek sohbet etti ve sorunları dinleyerek görüşlerini aktardı.

Denktaş, bölgeye bir önceki gelişinde mahkemeler ile ilgili sıkıntının bilgisine getirildiğini ve mahkemeler seçime kadar açılmazsa bölge sivil toplum örgütleri olarak seçimle birlikte aynı anda yapılacak referandumda “hayır” oyu kullanacaklarını dile getirdiklerini söyledi.

Seçimlerde elbette destek istediğini ancak sivil toplum örgütleri ile esas görüşmek istediği meselenin referandum konusu olduğunu dile getiren Denktaş, bu kararlarından vazgeçmeleri konusunda Sivil Toplum Örgütü temsilcilerine telkinlerde bulundu.

Bölgedeki kamu binalarının durumu ile ilgili kendi bakanlığı döneminde bir takım girişimler yaptıklarını anımsatan Denktaş, bugünkü durumda konuyla ilgili yaptığı araştırmada seçim yasakları bitene kadar maddi kaynak için bloke olsa bile ihaleye çıkılamayacağının söylendiğini dile getirdi.

Bu şartlarda seçime kadar mahkemelerin açılmasının mümkün olamayacağının görüldüğüne işaret eden Denktaş, bu nedenden ötürü referandumda “hayır” oyu kullanılmasını doğru bulmadığını ifade ederek temsilcilerden bu kararını gözden geçirmelerini istedi.

Bir önceki anayasa değişikliği referandumunda dokunulmazlıkların kaldırılmasından, Meclis’in daha iyi çalışabilmesine yönelik bir takım maddeler olduğunu anımsatan Denktaş, hiç içinde olmayan konular nedeniyle red kararı çıktığını belirtti.

Bu kez tek madde koyarak acil ihtiyaç olan Yüksek Mahkeme yargıç sayısının yükseltilmesi maddesinin konulduğuna değinen Denktaş, bu kararın reddedilmesinin yazık olacağına vurgu yaptı.

“PROTESTO YAPIN, BEN DE SİZİNLE BAĞIRAYIM…”

Geçen defa olduğu gibi referandum konusunun hiçbir adayın gündemine gelmediğini söyleyerek herkesin kendi alacağı oyun peşinde olduğunu belirten Denktaş, tüm adayların yargının şartlarını daha da iyileştirecek bu karara destek vermesi gerektiğini söyledi.