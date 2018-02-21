Denktaş, KKTC Alevi Kültür Merkezi heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya, yeni hükümetin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, Serdar Denktaş’ı Maliye Bakanlığı’nda ülke ekonomisi için gösterdiği istikrardan dolayı tebrik etti.

Ziyarette ayrıca, Cemevi Kültür Kompleksi hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, hükümet programında inanç, insan hak ve özgürlüklerine gerekli önemin verilmesinden ötürü duyulan memnuniyet dile getirildi.