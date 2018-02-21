Töre İstanbul’a gidiyor

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İstanbul’da Yıldız Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlediği “Ermeni Soykırım Vahşetinin Dağlık Karabağ ve Hocalı’daki Katliamlarını Anma” etkinliklere konuşmacı olarak katılıyor.

Töre, bu amaçla bugün İstanbul’a gidiyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, Azerbaycan Türk Gençler Birliği’nin bugün başlayan ve Cuma gününe kadar sürecek etkinliklerinde TBMM’den ve Azerbaycan Meclisi’nden de katılımcılar da konuşmalar yapacak.

Töre, konuyla ilgili açıklamasında, “Ermenilerin Azerbaycanlılara yaptığı soykırımın yıl dönümünde Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu ve Dağlık Karabağ ile işgal altında bulunan diğer şehir ve kasabaların Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde iade edilmesi veya kurtarılması gereğini vurgularız” ifadelerini kullandı.