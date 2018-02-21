Avantaj peşindeler

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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor.

8 takımın çift maç eleme sistemine göre mücadele edeceği çeyrek finalde ilk karşılaşmalar bugün ve yarın oynanacak.

Kupada bugün Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği, Merit Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü ve Baf Ülkü Yurdu-Cihangir, yarın ise Yenicami-GAÜ Çetinkaya, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için kapışacaklar.

Çeyrek finalde iki maç sonunda rakiplerine skor üstünlüğü kuracak olan 4 takım yarı finale yükselecek.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı

Bugün

15:00     Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı       Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği                        Utku Hamamcıoğlu

15:00     Alsancak M.Hidayet Çağlar Stadı      Merit Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü  Fehim Dayı

18:00     Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu  Baf Ülkü Yurdu-Cihangir                                    Kerem Eran

Yarın

18:00     Lefkoşa Atatürk Stadı                         Yenicami-GAÜ Çetinkaya                                   Mehmet Sezener