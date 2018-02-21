Avantaj peşindeler

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor.

8 takımın çift maç eleme sistemine göre mücadele edeceği çeyrek finalde ilk karşılaşmalar bugün ve yarın oynanacak.

Kupada bugün Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği, Merit Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü ve Baf Ülkü Yurdu-Cihangir, yarın ise Yenicami-GAÜ Çetinkaya, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için kapışacaklar.

Çeyrek finalde iki maç sonunda rakiplerine skor üstünlüğü kuracak olan 4 takım yarı finale yükselecek.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı

Bugün

15:00 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği Utku Hamamcıoğlu

15:00 Alsancak M.Hidayet Çağlar Stadı Merit Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü Fehim Dayı

18:00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu Baf Ülkü Yurdu-Cihangir Kerem Eran

Yarın

18:00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-GAÜ Çetinkaya Mehmet Sezener