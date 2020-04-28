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Denktaş: Devleti korumanın birinci yolu, devlet içindeki her canlıyı korumaktan geçer

Meclis'te salgın ve ekonomik sonuçları konuşuluyor

28 Nisan 2020
Milletvekili Serdar Denktaş
DP Milletvekili Serdar Denktaş

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

Siyasi parti başkanlarının ardından ilk sözü DP Milletvekili Serdar Denktaş aldı. Serdar Denktaş, devleti korumanın birinci yolunun devlet içindeki her canlıyı korumaktan geçtiğine işaret ederek, Maliye’nin korunmasını hedef alarak bu korumanın yapılamayacağını savundu.

Yapılması gereken ilk şeyin, Cumhurbaşkanı ile hükümet ilişkisini, sonrasında da yerel yönetimlerle ilişkileri düzenlemek gerektiğini belirten Denktaş, hayat pahalılığının aşağıya çekmek için herhangi bir adım atılmamasını da eleştirdi. Denktaş, açılımdan bahsedildiğini ancak mevcut gelirler geçmiş mükellefiyetlerin karşılanmasının mümkün olmadığını söyledi.

İşten durdurmaların yasaklanmasının doğru olmadığını ifade eden Denktaş, bu yaklaşımın doğru bir sonuç yaratmayacağını kaydetti.

Denktaş, belediyelere verilen desteğe de son verilerek, hizmetlerin devamının sağlanmasına ve halkın biriken mükellefiyetlerinin zora girmesine sebep olunacağını söyledi.

Sıkıntıların nasıl aşılacağının gerçekçi şekilde değerlendirilmesini isteyen Denktaş, açılım için adım atıldığı anda salgının kontrol altında tutulması için gereken tedbirlerin ihmal edilmemesinin önemine işaret etti.



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