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Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 992’ye yükseldi

Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'e, vaka sayısı ise 2 bin 392 artarak 114 bin 653'e yükseldi.

28 Nisan 2020
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 2292’ye, toplam vaka sayısının ise 114 bin 653’e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi. Son 24 saatte 29 bin 230 test yapıldığını ve 2 bin 392 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 92 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son rakamlarla birlikte Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 292’ye, toplam vaka sayısı ise 114 bin 653’e yükselmiş oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı’nın verilerinde iyileşen hasta sayısındaki büyük artış dikkat çekti. Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 5 bin 18 hasta daha iyileşerek taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809’a yükselmiş oldu.

 



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