Deniz’den uluslararası ödül

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası’nda ödül takdim etti. Anakara’da 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen turnuvanın ödül töreninde, tek kadınlar kategorisine ödüllerini KKTC Badminton Federasyon Başkanı Fırat Deniz verdi.

Nehir ve Deniz tecrübe edindi

Turnuvada mücadele eden iki Kıbrıslı Türk badmintoncumuz Nehir Deniz ve Salih Öztürk 2. turda elenerek turnuvaya veda etmişlerdi. Federasyon başkanı Fırat Deniz açıklamasında, “sporcularımız elenmiş olsalar da yaş itibarı ile, bu tecrübeyi edinmeleri ve puan almaları önemliydi. İki sporcumuzu da tebrik ederiz” dedi.