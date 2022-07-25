Ne olacak bizim YKS’nin hali?

Bazı dostlar hep şikayet ederler; “Hoca hiç YKS ile ilgili yazı yazmıyorsun, hep A Level öğrencileri ile ilgili yazıyorsun” diye… Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) yalnız benim değil, toplumun da gündeminden düşmüş anlaşılan… Yazıyı yazmadan önce bazı bilgiler almak için bir okul müdürü dostumla kısa bir sohbet yaptım.

Söylediği şu; “İlgi çok az, Kıbrıs’taki üniversiteler olayı çözmüş. Liseden mezun olamayan öğrenciye bile burs veriyorlar”. Belki bunu bir genelleme olarak kullanamayız ancak müdürümüz Kıbrıs’taki üniversitelere girmenin ne kadar kolay olduğunu anlatmaya çalışıyor. Aslında bu konuda da eğitimi yönetenlerin bir çare üretmesi gerekiyor.

Hal böyle iken Türkiye’deki üniversitelere YKS sınavı ile girmenin zorluklarını bilen öğrenci böyle bir yarışa girmek istemiyor. Zaten aile de muhtemelen hem ekonomik sebepler hem de “çocuk yanımızda olsun” gerekçesi ile bu duruma onay veriyor. Daha önce de yazdım. Geçtiğimiz yıl YKS sınavı ile sadece 126 öğrenci Türkiye’deki üniversitelere girebilmiş.

Belli ki bu sınav sisteminde “hazırlık” konusunda da eksiklerimiz var. Türkiye’deki gelişmelerden, uygulamalardan pek haberdar değiliz, haberdarsak bile gerekli çalışmaları yapmıyoruz/yapamıyoruz.

Türkiye’de bu yıl sınava giren 3 milyon 250 bin öğrenciden 715 bini Açık Lise öğrencisi… Yani okula gidilmiyor dersler online olarak takip ediliyor. Öğrencilerin çoğu lisenin son iki yılında kayıtlarını açık liseye alıyor ve sınava dershanelerde veya evde hazırlanıyor.

Dolayısı ile okula giden öğrencilerden çok daha fazla sınava zaman ayırabiliyor. Okulda kalanlar da özellikle son sınıfın ikinci döneminde sınava çalışabilmek için okula devamsızlık yapıyor. Buna karşın TC Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl hiçbir son sınıf öğrencisinin devamsızlıktan kalmayacağını açıkladı ve öğrencilerin yüreğine su serpti.

Geçmiş yıllarda bizde de lise son sınıflarda bu devamsızlığın görüldüğü ancak son yıllarda bunun da azaldığını söylüyor öğretmen arkadaşlar…

Benim anladığım KKTC’deki bir öğrenci ile Türkiye’deki bir lise son sınıf öğrencisinin YKS’ye hazırlanırken şartları aynı değil. Bizim genel olarak yarış dışı kalmamızın nedenleri yavaş yavaş anlaşılıyor. Elbette bizim YKS sınavında istenilen düzeyde başarılı olamamamızın farklı nedenleri/değişkenleri de olabilir. Ancak genel olarak hazırlanmada bir sıkıntımız var diye anlıyorum ben…

Bugün Türkiye’de liselerin 4 yıldan 3 yıla düşürülmesini söyleyen çok sayıda uzman var. YKS dolayısı ile işlevini yitiren bir son sınıf uygulaması var. Belki de biz de artık farklı uygulamaları tartışmak gerekecek. İşe kolejlerdeki A Level ve YKS ayırımı gibi düz liselerde de YKS ve KKTC üniversiteleri diye ayırarak başlayabiliriz. Belki YKS sınavı girecek olanlar genelin içinde kaybolup gitmezler. Daha fazla hedeflerine odaklanmış olurlar.

Sonuç itibarı ile genel olarak ortaöğretim sistemimizi yeniden gözden geçirmek gerekiyor. İhtiyaçlara göre yeniden şekillenmesi kaçınılmazdır. Değişim geciktiği sürece geri kalıyorsunuz, önde gideni yetişemiyorsunuz.

Belli ki bizim YKS hazırlık sistemimize bir müdahale gerekiyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı, sendikalar ve ilgili çevreler ortaklaşa yapması elbette ki değişimin işlemesi açısından önemlidir.