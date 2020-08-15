Ekonomi

Deniz yosunundan parmak arası terlik üretildi

15 Ağustos 2020

ABD’de bir araştırma laboratuvarı deniz yosunundan çevre dostu parmak arası terlik geliştirdi.
Aynı zamanda modaya uygun parmak arası terlikler, ABD’nin San Siego kentinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından üretildi.

Üniversiteden kimya ve biyokimya profesörü Mike Burkart deniz yosunundan doğal şekilde çözünen bir polimer geliştirdi.
Laboratuvar ilk önce deniz yosunlarından bir yakıt üretti ardından ilgisini sörf tahtalarına son olarak da parmak arası terklikleri geliştirmeye yöneltti.
Kurutulan yosunlar önce macun kıvamına geitirliyor arından bunlardan alınan yağdann terliğin yapımında kullanılan malzeme üretiliyor.

Ayakkabı üreticileri temasa geçti

Profesör Bukart “Nerdeyse tüm önde gelen ayakkabı üreticisi malzemelerimizi ürünlerinde kullanma ihtimali konusunda görüşmeye geldi” dedi.
Parmak arası terlikler ucuz ve popüler olduğu için kullanımı sonlananlarının önemli bir oranı dünya genelindeki okyanus ve denizlerde plastik kirliliğine yol açıyor.
Bukart deniz yosunundan ürettikleri terliğin bu durumu değiştirmesini umuyor.
Burkart “Ürünlerin doğada sonsuza kadar kalmasını istemeyen örneğin gıda paketi ve diğer malzemeler üreten başka şirketlerle de görüşüyoruz. Bunların da doğal çözünmesini veya yeniden kullanılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.


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