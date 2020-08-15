Türkiye

TC’den AB’ye Doğu Akdeniz yanıtı

15 Ağustos 2020

Türkiye Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz konusunda yaptığı diyalog çağrısını yanıtladı.

Türkiye Dışişleri bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır.

AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.
 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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