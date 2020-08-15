TC’den AB’ye Doğu Akdeniz yanıtı

Türkiye Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz konusunda yaptığı diyalog çağrısını yanıtladı.

Türkiye Dışişleri bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır.

AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.

