Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 06.05.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Mağusa’da sakin Timuonge MUWOWO (E-22) kalmakta olduğu otelin üçüncü katındaki odanın balkon kısmındaki korkuluk üzerinde oturduğu bir sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır.

Bahse konu şahıs kaldırılmış olduğu Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip kalça kırığı teşhisi ile Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.