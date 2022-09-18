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Demokrat Parti XII. Olağan Kurultayı yapılıyor

18 Eylül 2022
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 Demokrat Parti XII. Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapılıyor.




Kurultayda başkanlık için Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı yarışacak.



İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla saat 11.25’te başlayan kurultayda Genel Sekreter Hakan Cenapoğlu’nun konuşmasının ardından Başkanlık Divanı seçilecek faaliyet raporu ve mali rapor okunacak.

Kurultayda Genel Başkan’ın yanı sıra,  PM üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek. Oy sayımına 21.00’de başlanacak

Kurultayı Başbakan Ünal Üstel de  konuk olarak izliyor.



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18 Eylül 2022






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