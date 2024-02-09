Demokrasi Şehitleri darts ile anıldı

Geleneksel Demokrasi Şehitleri Ferdi Puanlı Darts Anı Turnuvası, Lefkoşa Darts Birliği Lokalinde gerçekleştirildi.

Demokrasi şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu hakemleri Hakan Oruz ve Orçun Bayram’ın yönettiği turnuva 26 sporcu ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Heyecanla izlenen turnuvanın finalinde Cemal Gingi rakibi Hakan Boral’ı net bir skorla geçerek şampiyon olurken üçüncülük kupası ise Tarık Billur’u 4-1 skorla geçen Mehmet Olgun’un oldu.

Gecenin Sonunda, Dereceye giren ve yan ödülleri kazanan sporculara ödüllerini, Demokrasi Şehitleri Dernek Başkanı Burhan Eraslan, yönetim kurulu üyeleri Doğan Arşehit, Ertan İnce, Suphi Özpaşa ve Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı ve As Başkan Halil Tuğcan tarafından verilirken turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na teşekkür edildi.

Demokrasi Şehitleri Ferdi Puanlı Anı Darts Turnuva sonuçları şu şekilde oldu:

Şampiyon: Cemal Gingi

İkinci: Hakan Boral

Üçüncü: Mehmet Olgun

Dördüncü: Tarık Billur

Yan ödüller ise şu şekilde dağıtıldı:

En yüksek sayı atan sporcu: Tony Stone (3×180)

En yüksek sayıdan bitiren: Cemal Gingi (122 Sayıdan Bitirme)

En az ok’ta bitiren : Cemal Gingi (12 ok)

KUZEY KIBRIS DARTS FEDERASYONU 2023-2024 FERDİ DART ŞAMPİYONASI

S İSİM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOPLAM

1 James Antony STONE 12 20 20 20 1 7 80

2 Cemal GİNGİ 7 5 7 0 20 20 59

3 Mustafa BEHLÜL 20 16 1 3 7 0 47

4 Faik AMCAOĞLU 7 3 1 16 12 7 46

5 Elmas ÇOCUK 9 12 16 5 3 0 45

6 Mehmet OLGUN 16 1 3 9 1 12 42

7 Ali AMCAOĞLU 3 1 7 7 16 5 39

8 Ahmet DAMDELEN 5 5 12 5 3 5 35

9 Selçuk AMCA 3 7 1 12 5 5 33

10 Hüseyin YÖNLÜER 1 9 9 5 5 3 32

11 Hasan BOZBEYLİ 5 7 5 3 9 0 29

12 Mustafa KOLOZ 7 3 0 1 5 7 23

13 Hakan BORAL 3 3 0 0 1 16 23

14 Kemal HÜDASOY 1 3 5 7 3 3 22

15 Sedat SEDATGİL 3 5 3 5 1 5 22

16 Serkan ÖZTOYGAR 3 3 7 3 5 0 21

17 Kadri KELEŞZADE 5 7 5 0 0 0 17

18 Ahmet EVLİYA 3 3 0 5 3 3 17

19 Latif EMİROĞULLARI 3 0 3 5 1 5 17

20 Ramadan ŞEHİTOĞULLARI 0 5 3 0 7 0 15

21 Bora ŞENOL 0 7 1 3 1 3 15

22 Tahir ÇALTINOĞLU 5 1 3 0 0 5 14

23 Akın AŞIKCAN 0 5 1 0 7 0 13

24 Kuzey ÖKSÜZOĞLU 0 1 1 3 3 5 13

25 Ali YEŞİLADA 0 1 1 3 7 0 12

26 Tonguz ÇAKMAK 1 3 1 3 1 3 12

27 Caner BOZBEYLİ 5 3 0 3 0 0 11

28 Murat ÇINAROĞLU 1 1 3 3 3 0 11

29 Önal SÖYGÜN 5 0 5 0 0 0 10

30 Tolga ÖZYÜREKLİLER 0 5 5 0 0 0 10

31 Mehmet FIRAT 5 0 0 5 0 0 10

32 Gökhan ÖZDURAK 1 1 0 3 5 0 10

33 Mustafa GAZİ 0 1 3 0 5 0 9

34 Tarık BİLLUR 0 0 0 0 0 9 9

35 Salsev PELER 0 3 5 0 0 0 8

36 Hans BENZİNGER 1 0 7 0 0 0 8

37 Onursal AKDENİZ 3 1 3 0 0 0 7

38 Tarık KURDAŞ 0 0 0 7 0 0 7

39 Kurtuluş GAMLA 0 0 0 7 0 0 7

40 Osman EVİRGEN 3 1 1 1 1 0 7

41 İsmail ÇELİKESMER 1 3 0 0 3 0 7

42 Metin ANİBAL 0 3 1 0 3 0 7

43 Orçun BAYRAM 0 1 3 0 3 0 7

44 Osman SEÇKİN 1 0 0 0 3 3 7

45 Uğur BARANİ 0 0 0 0 0 7 7

46 Gültekin KARZAOĞLU 1 5 0 0 0 0 6

47 Cemal Göçmen GEZDİGELDİ 3 0 3 0 0 0 6

48 Selahattin TOK 1 0 5 0 0 0 6

49 Vedat KUM 3 0 0 3 0 0 6

50 Ali ÇAMLIBELLİ 3 0 0 0 3 0 6