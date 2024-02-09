Taekwondo’da hafta arası mesaisi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Taekwondo’da hafta arası mesaisi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Taekwondo’da hafta arası mesaisi

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı  Hyong Şampiyonası yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri  verdiler.


Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

 

Müsabakalarda elde edilen sonuçlar söyle:

 

BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Emine Feyza Şahin              2.Ela Yağızsoy           3.Hayriye Yetek

2.Kategori:      1.Defne Okçu                          2. TuvanaYeleğen       3. Hatice Gelen

3.Kategori:      1. Utku Kavin Yeleğen           2. Azra Güler             3. LarinZabitoğlu

4.Katagori:      1. DariaShymushevska           2. Zeliha Arpacıoğlu  3. Anelia Belen

5.Kategori:      1.Hira Rahme Çetinkaya        2.Asen Demir

6.Kategori:      1. Havin Yılmaz                     2. Melek Ünver           3. Anelia Belen

 

 

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Ahmet Söker                        2.Mahmut Demir                    3. Ömer Demir

2.Kategori:      1 Bekir BubuSov                    2. Mustafa Musalliev

3.Kategori:      1.M. Mustafa Mertgenç          2. Yusuf  Tuğra Mertgenç      3. Emir Talha Keklik

4.Kategori:      1. Yağız Sarıkurt                    2.  İbrahim

5.Kategori:      1.Karan Arkın Akalın             2.Baran İlhan Dinçkuyucu      3. Ali Kencebay

6.Kategori:      1. Mustafa Kemal Çağlar       2. Yağız Arkın Akalın

7.Katagori:     1.Umut Tekatlı                       2. Çetin Karahan

 

 

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Tags:Hyong Şampiyonası
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