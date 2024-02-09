Badminton Federasyonu U15 Milli Takım kampı tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Badminton Federasyonu U15 Milli Takım kampı tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Badminton Federasyonu U15 Milli Takım kampı tamamlandı

Ankara’da 11-14 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan KKTC Badminton Milli Takımı kamp çalışmaları, Milli Takım Antrenörü Nevzad Denerel’in yönetiminde sona erdi.
Federasyon Başkanı Fırat Deniz’in yaptığı basın açıklamasında Ankara’da başlayacak olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızda 4 bayan 5 erkek sporcunun bulunduğunu ve Milli Takım kampının çok verimli geçtiğini belirtti. Yapılan kamp çalışmalarının son antrenmanına ziyarette bulunan TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da 10 Şubat tarihinde Ankara’ya hareket edecek olan kafilenin son antrenmanını yerinde takip ederek sporcularımıza başarılar diledi. Milli Takım Antrenörü Nevzad Denerel de Badminton Federasyonu yönetim kurulu ve Başkan Fırat Deniz’e sağladıkları bu güzel kamp ortamı için teşekkür etti, bu gibi kampların çocukların gelişimi, birlikteliği ve takım ruhunu aşılaması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:U15 Türkiye Masa Tensi Şampiyonasına
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar