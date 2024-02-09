KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dursun Oğuz’u ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve yönetim kurulu üyeleri, yeni dönem ziyaretleri çerçevesinde KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u makamında ziyaret etti.

9. Olağan Genel Kurul ile göreve başlayan Başkan Tolga Ahmet Raşit ve yönetim kurulu üyeleri, gerçekleştirilen ziyaret esnasında, iyi bir Fenerbahçeli olan Oğuz’a üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması

takdim etti. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta bulunan Fenerbahçeli taraftarlara karşı dernek olarak üstlendikleri sorumluluklar hakkında bilgi verdi. KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Fenerbahçe Spor Kulübünün benimsemiş olduğu değerlerin izinden gittiğini de vurgulayan Tolga Ahmet Raşit, Oğuz’a misafirperverliği için teşekkürlerini sundu. Bakan Oğuz ise, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında kurulan bağı büyük bir mutluluk ile takip ettiğini vurgulayarak; Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.