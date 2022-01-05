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DEĞİŞİRKEN ESKİMEK, ESKİRKEN DEĞİŞMEK!

5 Ocak 2022
Eşref Çetinel
Eşref Çetinel










PANDEMİ geçmedi.. Hâlâ ötesi tüm sorunlar  gibi hayatımıza yapışıp kalmış.  Tek artısı öldürücü olması!. Ne var ki artık ne  onsuz olabiliyoruz ne  istesek bile onu hayatımızdan kopartıp uzaklaştırabiliyoruz!  Kaldı ki aynen kanser gibi artık  devletin plan ve programlarına da kaydını yaptırmış!




…YILLAR  yıllar  önce gelip geçen olaylara farklı bakardım. Şimdilerde  geriye daracık bir zaman dilimine sıkışmış ömür kaldıkta ve geriye dönüp baktığımda mırıldanmaya başlarım:



“Meğer bir elbiseymişim eskidikçe değişen!”                                                                      ***

EVET DEĞİŞTİK: Hem de çok! Farkında varmadan ve badirelerle dolu gelip geçen zamanlardan süzülerek geldik bugünlere..

Ki her ulus gibi “adalı” da olsak, “bir avuç kadarlık” da olsak bizim de bir “mücadele tarihimiz” “varoluş savaşımımız” vardır.. Bugünlere hiç de kolay gelmedik. Ki önemli olan “kolay gelmediğimiz bugünlerin” kıymetini ve kadrini bilebilmek olmalıydı.”

ÇÜNKÜ devlet olmak  kolay değil. Hele  “cemaat” oluştan bir “ulusal toplum” oluşa geçmek!                                              Milyon nüfuslu ülkeler gibi “siyasi, ekonomik,  sosyal ve demokratik rejimler tercihlerinde  dünyadaki yerimizi almaya çalışmak hiç de kolay olmuyor  zaten hâlâ zorluğunu yaşıyoruz!

Neyse Türkiye’de Almanya’da falan bizde de öyle olmalı diyoruz da bir farkla ama:                                                                      BÜYÜK  devletler “oyun kurucularıdır..”  Bizim gibi “küçük ülkeler” de o  büyüklerin kurduğu   oyunları oynamaya çalışırlar!

MESELA  çocukluğumuzda ne “kovboyduk” çifte tabancalı, attığını gözünün ninnisinden vuran ne de  Tarzan’dık daldan dala atlarken Jeyn’ini yamyanların elinden kurtaran. Ama oyunlarını oynardık. Çifte tabancalı kovboy da  olurduk, daldan atlarken Jeyn’i kurtaran Tarzan da…                                                                 Tutun ki hiç küçümsemedim ama 48 yıldır biz de “devletçilik oyunu” oynuyoruz! Ve en çok da bu oyunun “seçimlerini” seviyoruz!       Bu cümleden olmak üzere hadi 23 Ocakta gerçekleşecek erken genel seçime şöyle bir bakalım…                                                               ***                                                                23 OCAK SEÇİMLERİ: “8 siyasi parti katılıyor!.. 131’i kadın, 403’ü erkek aday. 3 kişi de bağımsız.

Seçmen sayısı 203 bin 183 kişi (Eğer bir katına toplarsanız KKTC’nin nüfusu konusunda şöyle böyle bir fikir sahibi olursunuz. Nitekim topladım 406 bin 366 çıktı. Tutun ki en az 5 yüz bin kişi olmalıyız ama gerçek şu ki hâlâ bir devleti oluşturup katılımlarıyla çarklarını çevirecek  oranda  bir nüfus potansiyeline ulaşamıyoruz.)

HER NEYSE: Bu ahval ve şerait içinde 23 Ocakta seçime gideceğiz.. Ve yine ya 8 siyasi partiden birine mühür vuracağız ya da “adam gibi adamları seçip Meclis’e göndermek için “karma oy” kullanacağız  da.. Siyasi partilerin hiç biri bu karma oylamalardan  memnun değiller. Şöyle ki  hatta karma oylamanın kaldırılmasını bile istiyorlar.                                              (BURADA kendi kendime bir özeleştiri yapacağım: Belki de siyasi partiler bu konuda haklılar diyorum. Çünkü örgütlü bir siyasi parti kendini seçimlere hazırlarken adayları, milletvekilleri, seçmenleriyle bir bütündür..                                                                Fakat seçim sathı mailine girildiğinde   örgütlü yapısallığı ve ilkesel kurumlaşmasıyla   görüşleri bir bütünselliğe sahip siyasi partiler; bizzat adaylarının “oyunuzu bana verin” propagandalarında sadece “karma oylara” davetiye çıkarmakla kalmıyorlar.. Ayni zamanda “adayı olduğu partisinin”  barajı geçme şansını da tehlikeye sokuyorlar!

Olaya böyle baktığımda doğrusu onca zaman neden “karma oy kullanmakta ısrarlı olduğuma” şaştım! Bunda siyasi partilerin kendilerini kanıtlayamamalarının da etkisi olmalıdır… Mesela şu anda UBP ağırlıklı Sucuoğlu koalisyon hükümetine bakın..

TAM da seçimlerin arifesinde toplumu ayağa kaldıracak ne kadar sorun varsa hepsini de başına sardı! Şöyle ki anadan doğma UPB’li de olunsa kimselerin içinden   partilerine   mühür vurmak geçmez!

O zaman da gündeme karma oylama gelir..

***

ÖTESİNE GELİNCE: Pandeminin de etkisiyle  hastahanelerdeki sorunlar artıyor. Mesela bugüne kadar hiç muhatap olmadıydım şimdi beni tanıyan bazı sigortalılar  bir vesileyle yanıma gelip  hastahanelerden ilaç tadarik etmekte çok zorluk çektiklerini zaten gereken ilaçların da bulunmadığını söylüyorlar..                                                                              Kendimden bilirim sigortasız  olduğu için    her ay Hanımım için eczacıma dünya kadar ilaç parası ödemesinde bulunurum..

BİR de son günlerde şikâyet konusu olan bir başka sorun  hastahanelerde bazı yatalak hastalara bakmak için  dıştan para ile “bakıcıların” tutulduğudur.   Soruyorlar “ne kadar yasaldır?” “Bu görev de hastahane personeline ait değil midir..”

VE her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme  sürgit sorunuyla oturan asgari ücret…

Ötede yağan yağmurlarla oluşması gereken göletlere barajlarda toplanması gereken sulara karşılık sellerin felaket halinde denizlere akıp gitmeleri! Su fukarası ülkede büyük israf!

Bu sorunlara daha çok döneceğiz Çünkü çözümsüzler.. Fakat asıl büyük sorun  Kuzey Kıbrıs’ı hâlâ coğrafyasına uygun  plana programa bağlayamamamız! Nitekim bu konuda   çıkarılan “emirnamelerin” de bekleneni sağlamadığını görüyoruz..

Öte yandan sosyoekonomik yönden de iyi olmadığımız gerçeğini durmadan “üretim çağrıları” yaptığımızdan anlıyoruz!

Anlıyoruz ki vatana sahip çıkarken onu coğrafyası ve  sosyoekonomik yapısına uygunluğunca yeniden inşa etmek  o sahiplikten daha zormuş! Bu zoru yenmemiz gerekir ama!

Nasıl mı? “Değişirken yenilenerek!”



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5 Ocak 2022


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