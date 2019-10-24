Değirmenlik Lisesi’nde LPG Eğitimi ve Tatbikat yapıldı

Intergaz Ltd’in 2011 yılında başlattığı teknik emniyet ve yangın güvenliği eğitimlerine bir yenisi daha eklendi. Değirmenlik Lisesi’nde eğitim ve tatbikat düzenledi.

Değirmenlik Lisesi’nde yapılan etkinlik Intergaz Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer’in konuşması ile başladı. Kencer, Intergaz Ltd.’nin sosyal sorumluluk kapsamında bu güne kadar birçok faaliyet gösterdiğini ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğini kaydetti. Kencer, şirket olarak farklı kurum ve kuruluşlara eğitimler vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Daha önce pek çok ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi ve başka kurumlardan gelen personele eğitim verdiklerini ve bu eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Kencer, “Intergaz Ltd. olarak Değirmenlik Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gerekli tüm önlemlerin alındığı, büyük bir titizlikle ve uzman bir kadro ile düzenlenen tatbikatlar hayati önem taşımaktadır. LPG yangın ve yangın eğitimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Teorik bilgi ve eğitim verildi.”

LPG Bilgilendirme ve Yangın Söndürme Eğitimi’nin birinci bölümünde Intergaz Teknik Müdürü Makine Mühendisi Cem Saldoğan LPG’nin karakteristik özellikleri hakkında teknik bilgi verdi. Teknik sunumun ardından Türkiye’den gelen Intergaz yangın müşaviri Resul Dilek, yangına müdahale yöntemleri yanında hangi tip yangına hangi tip yangın söndürücü ile müdahale edilmesi gerektiğini konusunda eğitim verdi. Dilek teorik eğitim kadar tatbikat yapmanın da önemine dikkat çekerek öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde de bulundu. Dilek, öğrencilerin hayatları boyunca karşılaşabilecekleri acil durumlara kendilerini en iyi şekilde hazırlamalarının ileride can kurtaracağını belirterek “Bina tahliyesinden, yangın söndürme cihazlarının kullanımına kadar mutlaka düzenli tatbikatlarla eğitimler desteklenmelidir. ” dedi.

“Yangın söndürme tatbikatı yapıldı.”

Değirmenlik Lisesi bahçesinde LPG yangınlarına müdahale ile ilgili tatbikat gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde geniş güvenlik önlemi alan Intergaz personeli önce yangın anında ne yapılması gerektiği hakkında uygulamalı eğitim verdi sonrasında bilgilerini tatbikatla pekiştirdi. Tatbikatta katılımcılar arasından şeçilen öğretmen ve öğrenciler yanan LPG tüplerini söndürerek yangın anında adım adım ne yapmaları gerektiğini öğrendiler ve uyguladılar. Yanan LPG tüplerine müdahale tatbikatı sırasında yangın söndürücüsü bulunmayan evlerde havlu veya battaniye ile yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrasında okul idaresine yangın söndürme cihazı hediye edildi. Öğrenciler Intergaz personeli ve maskotları ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel çıkarılan pembe tüplerin maskotuna büyük ilgi gösteren öğrencilerdiler hem eğlendiler hem de farkındalık kazandılar.