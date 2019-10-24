İspanya, diktatör Franco’nun mezarını taşımaya başladı

İspanya’da diktatör Franco’nun mezarının taşınma işlemi başladı. Sosyalist hükümetin uzun süren hukuk mücadelesi sonrası alınan karar doğrultusunda Franco, Madrid’de eşinin mezarının yanına gömülecek.
Diktatör Francisco Franco’nun kemiklerinin Valle de los Caidos’daki (Şehitler Vadisi) anıt mezardan çıkartılıp Madrid’de eşinin mezarının yanına transfer edilmesine bugün başlandı. Franco’nun aile üyeleri son kez anıt mezara geldi.
Protestoların önüne geçmek için basına ve halka kapalı yapılacak operasyon, televizyon kanallarından ve internet sitelerinden canlı yayınlanacak.
İlk aşamada Şehitler Vadisi’ndeki mozolede yer alan Franco’nun tabutu yaklaşık iki tonluk granit ve mermer kaplamanın altından çıkarıldı.
Sosyalist hükümetin uzun süren yasal mücadelesi sonunda 24 Eylül’de Yüksek Mahkeme’den Franco’nun mezarının taşınması için onay çıkmıştı.İspanya’da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975’te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco’nun kemikleri, vasiyeti doğrultusunda Madrid’in 52 kilometre kuzeyindeki Şehitler Vadisi’nde bazilikanın içine defnedilmişti.
Bazilikada, diktatör Franco’nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera’nın mezarıyla İspanya İç Savaşı’nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.
Franco rejimi sırasında inşa edilen anıt mezarın yapımında mahkûmların da çalıştırılması ve Franco’nun kurbanlarıyla aynı mezarda yatması tartışmalı konulardan biriydi.
Sosyalist hükümet, Franco’nun diktatörün büyük bir anıt mezarda gömülü olmasının diktatörlük yıllarını yücelttiğini savunuyordu.