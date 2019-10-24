AvrupaDünya

İspanya, diktatör Franco’nun mezarını taşımaya başladı

24 Ekim 2019

İspanya’da diktatör Franco’nun mezarının taşınma işlemi başladı. Sosyalist hükümetin uzun süren hukuk mücadelesi sonrası alınan karar doğrultusunda Franco, Madrid’de eşinin mezarının yanına gömülecek.

Diktatör Francisco Franco’nun kemiklerinin Valle de los Caidos’daki (Şehitler Vadisi) anıt mezardan çıkartılıp Madrid’de eşinin mezarının yanına transfer edilmesine bugün başlandı. Franco’nun aile üyeleri son kez anıt mezara geldi.

Protestoların önüne geçmek için basına ve halka kapalı yapılacak operasyon, televizyon kanallarından ve internet sitelerinden canlı yayınlanacak.

İlk aşamada Şehitler Vadisi’ndeki mozolede yer alan Franco’nun tabutu yaklaşık iki tonluk granit ve mermer kaplamanın altından çıkarıldı.

Sosyalist hükümetin uzun süren yasal mücadelesi sonunda 24 Eylül’de Yüksek Mahkeme’den Franco’nun mezarının taşınması için onay çıkmıştı.İspanya’da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975’te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco’nun kemikleri, vasiyeti doğrultusunda Madrid’in 52 kilometre kuzeyindeki Şehitler Vadisi’nde bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada, diktatör Franco’nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera’nın mezarıyla İspanya İç Savaşı’nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Franco rejimi sırasında inşa edilen anıt mezarın yapımında mahkûmların da çalıştırılması ve Franco’nun kurbanlarıyla aynı mezarda yatması tartışmalı konulardan biriydi.

Sosyalist hükümet, Franco’nun diktatörün büyük bir anıt mezarda gömülü olmasının diktatörlük yıllarını yücelttiğini savunuyordu.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bruce Lee’nin tekniğini öğrettiği okul 50 yıl sonra yeniden açıldı

24 Ekim 2019

Kremlin: Kürtler sınırdan çekilmezse,Türkler onları ezip geçecek

23 Ekim 2019
Donald-Trump

Trump: Güvenli bölge kuruldu, Kürtler güvende

23 Ekim 2019

İngiltere’de bir kamyonda 39 ceset bulundu

23 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı