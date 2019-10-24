İspanya, diktatör Franco’nun mezarını taşımaya başladı

İspanya’da diktatör Franco’nun mezarının taşınma işlemi başladı. Sosyalist hükümetin uzun süren hukuk mücadelesi sonrası alınan karar doğrultusunda Franco, Madrid’de eşinin mezarının yanına gömülecek.

Diktatör Francisco Franco’nun kemiklerinin Valle de los Caidos’daki (Şehitler Vadisi) anıt mezardan çıkartılıp Madrid’de eşinin mezarının yanına transfer edilmesine bugün başlandı. Franco’nun aile üyeleri son kez anıt mezara geldi.

Protestoların önüne geçmek için basına ve halka kapalı yapılacak operasyon, televizyon kanallarından ve internet sitelerinden canlı yayınlanacak.

İlk aşamada Şehitler Vadisi’ndeki mozolede yer alan Franco’nun tabutu yaklaşık iki tonluk granit ve mermer kaplamanın altından çıkarıldı.