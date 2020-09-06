Değirmenlik Belediyesi umut oldu

Değirmenlik Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Kızılay yetkilileri ile birlikte “KAN BAĞIŞI KAMPANYASI” düzenledi.

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde olan köylerde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile ikincisi gerçekleşen “KAN BAĞIŞI KAMPANYASI” dün (05.09.2020), Değirmenlik Belediyesi Özle Türker Sosyal Aktivite Merkezinde yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, geçen yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğinde “KAN BAĞIŞI KAMPANYASI” gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yılki kan bağışı organizasyounun ilk etapta Değirmenlik’te yapıldığını, daha sonra da etap etap Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı diğer köylerde sürdürüleceğini vurguladı.

Değirmenlik Belediyesi As Başkanı’nın, meclis üyelerinin, muhtarların, bölge halkının ve Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile Değirmenlik Spor Kulübü yönetimi ve gençlerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Başkan Ali Karavezirler katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı personelinin, hijyen koşullarını en üst seviyede uygulayarak çalışıtığı günde toplamda 31 kişiden kullanılabilir kan bağışı elde edildi.

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