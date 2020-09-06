Bankalar Birliği: Bir birimizi koruyalım

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça tüm bankaların sunduğu digital kanalların, internet şube ve ATM’lerin kullanmasını isteyen Bankalar Birliği, şubelere ise randevu alarak gelinmesine özen gösterilmesini istedi.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği yayınladığı açıklama ile banka çalışanları ile müşterilerin güvenliği maskesiz kimsenin içeri alınmayacağını hatırlattı.

İçinde bulunduğumuz dönemde en çok önem verdiğimiz konulardan birisi çalışanlarımızı ve müşterilerimizi virüsten korumaktır. Tüm Bankalarımızın çalışanları, sağlık kurallarını gözeterek, can siperane bir şekilde ihtiyaç duyan tüm sektörlere temel bankacılık hizmetlerini vermek için gayret sarfetmektedir.

Temel finansal hizmetleri verme görevimizi yerine getirirken bekleme hatlarına çekilen çizgiler, teması azaltmak için korunan fiziki mesafeler, şubelere giriş ve çıkışlarda verilen dezenfektanlar, sıra ile içerideki müşteri ve çalışan sayısını kısıtlayarak servis vermeye çalışan bankacılık sektörü virüsün bulaşmasını engellemeyi hedeflemektedir.

Hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için bankalarımıza gelen müşterilerimizin tüm işletmelerde uygulandığı şekilde, maske ile şubelerimize gelmelerini rica ederiz.

Maskesiz müşterilerin şubelerimize alınmayacağını üzülerek bilginize getiririz.

Zorunlu olmadığınız sürece şubelerimiz yerine tüm bankalarımızın sunduğu digital kanalları, internet şube ve ATM’lerimizi kullanmanızı, gerekli durumlarda Subelerimize ise randevu alarak gelmeye ozen gostermenizi tekrardan hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.