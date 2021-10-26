Değirmencik ücretsiz dağıtılacak

Karikatürist Utku Karsu’nun çizgileriyle hazırlanan “Değirmencik” isimli masal kitabı Kültür Dairesi ve tüm devlet kütüphanelerinden ücretsiz dağıtılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Meselleri Derlemeler-III başlığı altında “Basdelli” ve “13 Bilmece”’den sonra “Değirmencik” isimli üçüncü Kıbrıs halk masalı kitabını yayımladı.

Kültür Dairesi’nin çocuklara armağan etmek amacıyla Kıbrıs ağzı ile yayımladığı masal kitabı, 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren, Kültür Dairesi ve tüm devlet kütüphanelerinden ücretsiz olarak dağıtılacak.

1928 Goççina/Dillirga (Erenköy) doğumlu Münür Kırıkyay’ın naklettiği, Araştırmacı – Yazar Nurperi Özgener’in derlediği ve karikatürist Utku Karsu’nun çizgileriyle sunulan Değirmencik masalının düzeltisini Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok, editörlüğünü de Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat yaptı.

Fakirliğin ve her zorluğun mucizelerle yok olabileceğini anlatan bir Kıbrıs halk masalı olan “Değirmencik”in sonunda masalda yer alan Kıbrıs ağzı kelimeler ve anlamları sıralandı.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın kitabın sunuş yazısında masalların Kıbrıs Türk sözlü edebiyatının ve somut olmayan kültürel mirasının en önemli unsurları olduğunu vurgulayarak Değirmencik masalını anlatıcının anlattığı şekliyle kayıt altına aldıklarını belirtti.

İlk iki masal kitabında resim sanatını tanıtmaya özen gösterdiklerini ifade eden Akpolat, üçüncü kitapta karikatür sanatını tanıtmayı hedeflediklerini ve kitabı karikatürist Utku Karsu’nun çizgileriyle sunduklarını belirterek Karsu’ya özverili katkısından dolayı teşekkür etti.