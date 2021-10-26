DAÜ Diş Hekimliği Polikliniği’nin çok yakında hasta kabulüne başlayacağı duyuruldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, fakülte bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Polikliniği’nin çok yakında hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Hikmet Solak “2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim sürerken, diğer yandan da klinik hizmetlerine başlama girişimlerimiz bütün hızıyla devam etmektedir. Bu bağlamda KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitemize ‘Diş Hekimliği Polikliniği Açma ve Çalıştırma Yetki Belgesi’ verilmiştir. Büyük bir titizlikle ve özgün bir tasarımla hayata geçirilecek olan kliniğimiz son teknoloji ile donatılmış olup, pandemi şartlarında en üst seviyede korunmalı ve güvenli ortamında, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne bağlı poliklinik deneyimli uzman kadrosuyla çok yakında hasta tedavilerine başlayacaktır” dedi.