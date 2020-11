Deadpool, Marvel Sinematik Evreni’ne nasıl geçebilir?

Disney’in Marvel haklarını satın almasından beri Deadpool’a ne olacağı konuşulurken 20 Kasım’da gelen bilgilere göre Deadpool 3 için çalışmalar başladı.

Marvel Studios’un da Deadpool 3’e dahil olmasıyla hayranlar, karakterin Marvel Sinematik Evreni’ne (MSE) dahil olup olmayacağını düşünmeye başladı.

Ancak Deadpool’un (Ryan Reynolds), MSE’ye nasıl eklenebileceği büyük bir soru işareti uyandırıyor. Zira şimdiye kadar MSE genellikle sürekliliğini devam ettirmeye çabalamıştı. Gürültücü ve şakacı karakterin ortalarda nasıl gözükmediğini açıklamak, bu durumu epey zorlaştırıyor.

We Got This Covered’da yer alan bir teoriyse, Deadpool’un, kendi yaptıkları sayesinde, MSE’nin 4. evresine uyumlu bir geçişinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Bu evreyle birlikte çoklu evrenin WandaVision’la tanıtılacağı, Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ın da ana odağı haline geleceği bir süredir biliniyor.

Öte yandan, Wade Wilson adıyla da bilinen Deadpool halihazırda kendi filmlerinde dördüncü duvarı yıkıp izleyiciyle konuşmaya başlayınca, karakterin boyutları aşabildiği ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte, Deadpool 2’nin sonunda Cable’ın (Josh Brolin) zamanda yolculuğu mümkün kılan teknolojisini kullanarak Wilson, nişanlısı Vanessa’yı kurtarmıştı.

Hızını alamayan Deadpool zamanda yolculuk yapmaya devam edip çokça eleştirilen Yeşil Fener’de (Green Lantern) oynayan Ryan Reynolds’ı rolü kabul etmeden önce öldürmüştü. Karakter burada da durmamış ve yolculuğuna devam edip Deadpool’un kötü bir versiyonunu mermi yağmuruna tutmuştu.

Teori, filmin işte bu sonunun karakteri MSE’ye dahil edebileceğini iddia ediyor. Çünkü buna göre, Deadpool filmin sonundaki kaosu bitirmeyip devam ettirirken bu o kadar uzun sürecek ki Doktor Strange (Benedict Cumberbatch) zamanda bir terslik olduğunu anlayıp kendi filminde buna bir son verebilir.

Strange, Deadpool’un yanına gidip cihazı yok ettikten sonra kendi mücadelesine devam ederken filmin sonunda çoklu evreni düzeltmek için yaptığı çalışmalar esnasında Deadpool ve ekibini kazara MSE’ye dahil ettiğini fark edebilir.