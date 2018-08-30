DAÜ’den öğrencileri için yeni önlemler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 17 Ağustos 2018 Cuma günü, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda, Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilen öğrenci yurtlarının yetkilileriyle tekrardan bir araya geldi.

Son günlerde döviz piyasalarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş karşısında DAÜ öğrencilerinin konaklamalarında mağduriyet yaşamaması için alınabilecek tedbirler ve çözüm önerileri kapsamında ilk toplantılarını 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü gerçekleştiren DAÜ Rektörlüğü ve yurt yetkilileri, hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamladı.

Özel yurtlardan kur sabitleme kararı

Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilen öğrenci yurtlarının yetkilileri gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kur sabitleme, indirim ve Türk vatandaşları için Türk Lirası ödeme kararı aldı. Yetkililer yurt ücretlerinde %10’luk indirim yaptıklarını ve bunun yanında Dolar kurunu Beş Türk Lirası’na sabitlediklerini açıkladılar. Kısa sürede gerçekleştirdikleri çalışma için yurt yetkililerine teşekkür eden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, öğrencilere kaliteli eğitimin yanında rahat, huzurlu ve mutlu ortamlar sunmanın da önemine dikkat çekerek alınan önlemlerden duyduğu mutluluğu ifade etti. Bu uygulamaya Alfam, Astra Plus, Golden Plus, Home Dorm, Kamacıoğlu, Marmara, Nural, Pop Art ve Ramen Öğrenci Yurtları katıldı.

DAÜ’den öğrencilerine büyük imkanlar

DAÜ Rektörlüğü de yaşanan bu zorlu ekonomik ortamda öğrencilerine kendi imkanları kapsamında yardımcı olmak için önemli kararlar aldı. Üniversiteye ait yurtlarda %10 indirim yapılmasının yanı sıra üniversite restoranında günlük 3 öğün düşük ücretli yemek imkanı ve kayıt dönemi içerisinde (28 Eylül 2018 tarihine kadar) Türkiye’den KKTC’ye yapılacak tek yön uçuşlarda belli oranda uçak biletine katkı sağlama kararı aldı.

Toplantıya, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Uluslararası İşler ve Tanıtım Eşgüdüm Görevlisi Öğr. Gör. Ozan İnamlık, Uluslararası Öğrenci İşleri Koordinatörü Ahmed Kasım ile Genel Sekreter Yardımcısı (v) Kazım Hakverdi de katıldı.