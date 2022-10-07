DAÜ’den 25 yılı dolduran personele onur plaketi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) hizmet onur töreni düzenlenerek, akademik yönetsel ve işçi kadrolarında 25 yılı dolduran, emekliliğe hak kazanan veya üniversiteden ayrılmaya karar veren personele onur plaketi takdim edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın , DAÜ’nün yeni akademik yıla 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan tüm zamanların en yüksek yerleşme oranıyla başladığını, Türkiye Cumhuriyeti’nden DAÜ’ye 2,500’e yakın öğrencinin kayıt yaptığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) liselerden mezun olan 3 bin civarında lise öğrencisinden 1,200’e yakın öğrencinin de DAÜ’ye kaydını tamamladığını açıklayan Prof. Dr. Hocanın, bu rakamların; 21 tane üniversitenin bulunduğu KKTC’de, DAÜ’nün yasayla kurulmuş tek devlet üniversitesi olarak ne kadar tercih edildiğini ve kaliteli eğitim sunduğunu gösterdiğini kaydetti.

-Özcenk

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de DAÜ’de icra ettikleri görevlerden gururla emekli olan, görevlerinde 25 yılını dolduran ve kendi istekleriyle görevinden ayrılan tüm DAÜ personeline vermiş oldukları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Özcenk, DAÜ ailesinin kurumuna gönülden bağlılık ve kurumsal aidiyet konularında örnek teşkil ettiğini ifade etti.

1979 yılından günümüze kadar geçen 43 yıllık süreçte DAÜ’nün büyük başarılara imza attığını ve bunun elbette ki DAÜ çalışanlarının çok değerli katkıları sayesinde mümkün olduğunu kaydeden Dr. Özcenk, “İnsan ömrünün büyük bir kısmı çalışma hayatında geçerken, çalıştığımız kurumu sevmek, onun bir parçası olduğumuzu hissetmek ve ayrılırken ‘İyi ki bu kurumun parçası olmuşum’ diyerek ayrılabilmek büyük bir şanstır.” dedi.