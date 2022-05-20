DAÜ’de Reggae rüzgarı esti

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 25. Bahar Festivali, öğrencilerin ve halkın büyük ilgisiyle coşkulu bir şekilde devam ediyor. Festivalin ikinci gün etkinlikleri, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü, saat 14:30’da, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda, Görkem Sofu’nun stand-up gösterisi ve söyleşisi ile başladı. Gösteriye DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

CrossFit Yarışması Yapıldı

Saat 16:00’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı Park Alanı’nda CrossFit Yarışması yapıldı. Kazananlara ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü personeli tarafından takdim edildi.

Festival Alanı

Saat 18:00’de, festival alanında yer alan Sahne 2’de, DAÜ Halk Dansları Topluluğu tarafından performans sergilendi. Saat 18:20 – 21:20 arasında ise DAÜ Müzik Kulübü’nün sahne performansları gerçekleşti. Saat 19:00’da, kulüp standlarında, DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü’nün “12. Sanat Buluşması” başlıklı uygulamalı atölye çalışmaları ve Genetik Kulübü’nün “DNA İzolasyonu” başlıklı etkinliği yapıldı.

Tiyatro Gösterisi

Ephraim Kishon’un yazdığı, Hale Kuntay’ın Türkçe’ye çevirdiği “Bir Tarla Kuşuydu Juliet” adlı eserden uyarlanan “Juliet ve Romeo – Bir Evlilik Zehirlenmesi” adlı tiyatro gösterisi, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Gösteriye Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı. Öğrenciler ve halk tarafından büyük ilgi gören tiyatro gösterisi sonunda, “Juliet ve Romeo – Bir Evlilik Zehirlenmesi” tiyatro ekibine Prof. Dr. İşçioğlu tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

Erkan Dağlı’dan 19 Mayıs Şarkıları

Saat 21:45’te, ana sahnede, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında Koro Şefi Erkan Dağlı tarafından 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şarkılar seslendirildi.

ASWAD DAÜ’de Reggae Rüzgarı Estirdi

Saat 22:00’de “Shine”, “Don’t Turn Around” gibi şarkıları ile bilinen dünyaca ünlü reggae üstatları ASWAD sahne aldı. ASWAD konserine halkın ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Konser sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından ASWAD ekibine plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.