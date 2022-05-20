DAÜ öğrencileri “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ ADK) organizasyonuyla “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü, saat 19.00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, DAÜ ADK Başkanı Kaan Akgün’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından oluşturulan kortej ile yürüyüşe geçildi.

Yürüyüşe, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ve DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk’ün yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüplerinden Beşiktaşlılar Kulübü, EMU Crows, Fenerbahçeliler Kulübü, Hukuk Kulübü, Tavla Kulübü ve UltrAslan’ların destek verdiği yürüyüşte gençler çeşitli marşlar söyleyerek coşkuyu artırdılar. Gazimağusa halkının da yürüyüş güzergahı üzerinde marşlara eşlik ettikleri görüldü. Yürüyüş, şehir merkezinde, Sulu Çember’de toplu olarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabının okunmasıyla son buldu.