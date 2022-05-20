DAÜ 25. Bahar Festivali cumartesi günü etkinlikleri ile tamamlanacak

18 Mayıs 2022 tarihinde başlayan ve dört gün boyunca ücretsiz bir çok aktivitenin gerçekleştirildiği DAÜ 25. Bahar Festivali, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

COLOR FEST

Dünyanın en renkli festivali olarak bilinen “Color Fest” etkinliği 11:00 – 17:00 saatleri arasında DAÜ Golf Sahası’nda gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinlik ile öğrenciler DJ’ler eşliğinde müziğin ve renklerin bütünleştiği rüya gibi bir atmosferde gönüllerince eğlenebilecekler.

Saat 11:30’da, Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda, DAÜ Kültürel Miras ve Arkeoloji Kulübü’nün “Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi” yer alacak.

Neydi Olacağı ile Söyleşi

Neydi Olacağı platformunun yapımcısı Mehmet Ekin Vaiz ve Neydi Olacağı Ekibi, saat 12:30’da, Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan söyleşide DAÜ’lülerle bir araya gelecek.

Festival Alanı

Saat 17:00’de, DAÜ Arama-Kurtarma Kulübü’nün “Ekstrem Parkur Oyunları 2022” etkinliği gerçekleşecek. Etkinliğin ödül töreni saat 19:00’da yapılacak. Yine saat 19:00’da, kulüp standlarında DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü’nün “12. Sanat Buluşması” başlıklı uygulamalı atölye çalışmaları ve Genetik Kulübü’nün “DNA İzolasyonu” başlıklı etkinlikleri yer alacak.

Şirin ve Haluk Levent Konseri

21 Mayıs 2022, Cumartesi akşamı saat 21:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Şirin konseri gerçekleştirilecek. DJ performanslarının ardından ise Türkiye’nin önde gelen rock müzik sanatçılarından Haluk Levent gönüllere taht kuran “İzmir Marşı”, “Elfida”, “ Yollarda Bulurum Seni” gibi birçok parçasını seslendirecek.