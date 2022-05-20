Karpaz ve Karşıyaka Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi sezonu açılıyor

Telsim sponsorluğunda, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, Karşıyaka Turtle Watch ve Lapta Belediyesi katkıları ile Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından yürütülen Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi sezon açılışı, 21 Mayıs 2022 saat 17.30’da Güzelyalı Kaplumbağa sahilinde gerçekleşiyor.

Proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği Güzelyalı Sahili, Esentepe ile Akdeniz arasındaki 65km alanda nesli küresel ölçekte tehlike altında olan özellikle iri başlı deniz kaplumbağaların düzenli ve başarılı şekilde yumurtlamak için kullandıkları tek sahil olması nedeni ile gerek ülkemiz gerekse Doğu Akdeniz için önemli bir üreme alanıdır. Bu küçük kumsalda yılda 50’nin üzerinde yuva yapılmaktadır. Güzelyalı Sahili’nin bölgedeki diğer turistik sahillere göre doğallığını korumuş olması nedeniyle iri başlı deniz kaplumbağaları bu sahili yumurtlamak için kullanmaya devam edebilmişlerdir.

Projenin ikinci alanı olan Karpaz Yarımadası, yine nesli küresel ölçekte tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağaları için Doğu Akdeniz’in en önemli yumurtlama alanlarındandır. 2021 yılında Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından yürütülen araştırma ve koruma çalışmalarında toplam 868 yuva tespit edilmiştir. Ülkemizin en bakir doğal alanlarından olan Karpaz Yarımadası yalnız deniz kaplumbağaları için değil korumada öncelikli bitki, kuş ve sürüngen türleri için de önemli bir yaşam ortamıdır. Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi Karpaz Yarımadası’nda yumurtlayan yeşil deniz kaplumbağalarının araştırılması ve korunması için 2022 yılında onlarca uluslararası gönüllü ile çalışmalar yürütecektir. Böylelikle araştırma ve koruma çalışmalarının yanı sıra, ülkemizin ve Karpaz Yarımadası’nın uluslararası tanınırlığının artırılması hedeflenmektedir.

Sezon açılış etkinliğinde, Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Türkozan, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da konuşma yapacaktır. Ayrıca etkinlikte, Telsim sponsorluğunda Güzelyalı Sahilinde gerçekleştirilen kaplumbağa koruma önlemlerinin 1. ve 2. etabı hakkında bilgiler aktarılacaktır. Canlı müzik eşliğinde bölgedeki sivil toplum örgütleri tarafından stantların da kurulacağı etkinliğe tüm halkımız davetlidir.