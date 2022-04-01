DAÜ’de Nevruz çoşkusu yaşandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Birliği’ne bağlı Türkmenistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Kazakistan Öğrenci Birlikleri Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Salonu’nda Nevruz kutlaması gerçekleştirdi.

En eski bayramlardan biri olarak kabul edilen ve “Yeni Bir Gün” anlamına gelen Nevruz yeniden doğuşu ve doğayla uyum içinde yaşamın onaylanmasını sembolize ediyor. Bahar mevsiminin başlangıcını işaret eden Nevruz, dünya genelinde genellikle 20 veya 21 Mart’ta kutlanıyor.

Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte konuşan DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Yılmaz Aladağlı etkinliğin öğrencilerin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için son derece önemli olduğunu belirtti. Açılışta, Türkmenistan Öğrenci Birliği Başkanı Yslam Ziyatdinov, Azerbaycan Öğrenci Birliği Başkanı Toghrul Abbasov, Tacikistan Öğrenci Birliği Başkanı Rakhimjon Berdiev ve Kazakistan Öğrenci Birliği Başkanı Assem Karsybay birer konuşma gerçekleştirdiler. Nevruz’un mutluluk getirmesini temenni ettikleri konuşmalarında herkesin bayramını kutladılar.

Nevruz kutlamalarına katılan DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu herkese hoş geldiniz diyerek Nevruz’un sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti. Gecede ülkelerin yeni gün kutlaması için hazırladıkları yerel mutfak tanıtımları, kültürel danslar, ülkeleri tanıtıcı video gösterimi ile çeşitli gösteriler de gerçekleştirildi.