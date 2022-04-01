OECD ülkeleri arasında en yavaş internet Türkiye’de

Birleşik Krallık merkezli araştırma şirketi Uswitch’in 2022 mart ayında yaptığı araştırmaya göre Türkiye 26.34 medyan indirme hızı ile OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında açık ara en yavaş internetin olduğu ülke.

Çek Cumhuriyeti’nden Litvanya’ya, Kolombiya’dan İsrail’e kadar tüm OECD ülkelerinde insanlar Türkiye’dekinden çok daha hızlı internet kullanıyor.

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre; toplam 37 ülke arasında en yavaş internet hızı olan ülke olan Türkiye’de 1500 mb bir film 7 dakika 36 saniyede indirilebiliyor. Dünyada internet hızında ilk 3 sıradaki ülkeler Şili, Danimarka ve ABD’de internet Türkiye’den 7 kat daha hızlı. Türkiye’deki internet hızının standart bir HD filminin indirilmesinde Kosta Rica’nın yaklaşık iki katı yavaşlığında olduğu belirtildi.

Araştırmada internete erişimin en erişilebilir ücrette olduğu ülkeler de listelendi. Türkiye dünyada internetin en pahalı olduğu 12’nci ülke olarak dikkat çekti. Araştırmaya göre Türkiye’de aylık ortalama internet ücretinin ortalama gelire oranı yüzde 1.82. En ucuz internet yüzde 0.78 fatura\gelir oranı ile İsrail’de. Tarife zammının faturalara yansıması sonrası Türkiye bu sıralamada yüzde 3’e ulaşacak oranla ilk 10 arasına tırmanacak.

İnternet zammı 2 ay ertelendi

Öte yandan Türk Telekom’un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom’un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67’lik bir artışa gidilecekti.

NTV’nin haberine göre; Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran’a erteledi.

İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran’dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.