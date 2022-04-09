DAÜ’de liselere yönelik atölye çalışmaları başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik “Atölye Çalışmaları” 12 – 22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ülke genelindeki liselerden 1500’ü aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları 12 Nisan 2022 Salı günü, saat 09:30’da DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde başlayacak. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde Atölye Çalışmaları’na katılacaklar. Gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile öğrencilerin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Gerçekleşecek Atölye Çalışmaları’nda Bilgisayar, Eczacılık, Eğitim, Hukuk, İletişim, İşletme, Ekonomi, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık, Tıp, Turizm, Fen ve Edebiyat alanlarında toplam 67 farklı konu işlenecek.