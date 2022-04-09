DAÜ Pakistan Öğrenci Birliği Yeşilırmak’a gezi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Pakistan Öğrenci Birliği Yeşilırmak’a gezi düzenledi. Etkinlik öncesinde DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü önünde toplanan öğrencileri ziyaret eden DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu öğrencilere keyifli saatler geçirmelerini diledi.

Çilek tarlaları ile ünlü olan Yeşilırmak’a gerçekleştirilen hafta sonu gezisinde öğrenciler hem çilek tarlalarından hem de narenciye bahçelerinden kendi elleriyle çilek, portakal ve limon toplama fırsatı yakaladılar.

Söz konusu geziye Pakistanlı öğrencilerin yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan Öğrenci Birlikleri temsilcileri de eşlik etti. Katılımın oldukça yoğun olduğu gezide öğrenciler keyifli bir hafta sonu geçirmiş oldular. Öğrenciler gezide hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanıma fırsatı yakaladılar hem de birlikte vakit geçirme imkanı buldular.