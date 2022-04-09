GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Doç. Dr. Teralı’dan ‘Alzheimer Hastalığı Nedenleri ve Risk Faktörleri’ açıklaması

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kerem Teralı, Alzheimer hastalığı nedenleri ve risk faktörlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

GAÜ akademisyeni Doç. Dr. Kerem Teralı, Alzheimer hastalığının tırmanışa geçmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Kerem Teralı açıklamasında, “Alzheimer hastalığı bilişsel işlevlerde ve hafızada ilerleyici kayba neden olan nörodejeneratif hastalıktır. Nörodejeneratif hastalıkların en yaygın olanıdır. Alzheimer hastalığına yaşlılık hastalığı da diyebiliriz. Son zamanlarda insanların ömrünün uzadığını görüyoruz. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu hastalığa sahip kişi sayısında artış bekliyoruz. Tüm alzheimer vakaları kalıtsaldır diyemeyiz. Sadece dörtte biri kalıtsaldır. Alzheimer’ın oluşmasında kişinin genleri dışında çevresel faktörler etkilidir.

“Alzheimer’dan Korunmak İçin Beynin Verimli Kullanılacağı Aktiviteler Yapılmalı”

Alzheimer’ın kesin bir tedavisi vardır diyemeyiz ama en azından hastalığın belirtilerini baskılamaya yönelik semptomatik tedaviler uygulanabilir. Bu durumda hastalığın çok karmaşık olması ile ilgilidir. Risk faktörlerini belirlemek için birçok çalışma yapıldı ve şunu biliyoruz ki kadınlar yaşları ilerledikçe erkeklere nazaran Alzheimer hastalığını geliştirmeye daha yatkınlardır. Bu yüzden cinsiyet önemli bir risk faktörüdür. Bu hastalıktan kendimizi korumak için sağlıklı yaşamak gerekir. Beynimizi kullanmamızı sağlayacak aktivitelerle zorlamalıyız. Günde 7-8 saat uyku önemlidir. Bunları yaparsak Alzheimer hastalığı riskini azaltmış oluruz. Erken tanı çok önemlidir ve erken tanıda ailenin gözlem yapması gerekir. Ama en önemlisi bir nöroloğun teşhis koymasıdır. Alzheimer riskini azaltmanın en önemli yolu kendimize iyi bakmaktır” dedi.