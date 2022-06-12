DAÜ Turizm Fakültesi Avrupa Uluslararası Yükseköğrenim kurumlarına ev sahipliği yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, turizm ve otelcilik endüstrisinin Avrupa’daki eğitim kurumları arasında en geniş katılımlı ve en seçkin örgütü olarak gösterilen Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’nin (AEHT – European Association of Hotel and Tourism Schools), 2022 yılı ‘Yüksek Öğrenim Grubu’ (AEHT Higher Education Group) konferansına ev sahipliği yaptı. 25-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen konferansa Portekiz, İtalya, Malta, Slovenya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan turizm ve otelcilik alanında eğitim veren seçkin yükseköğrenim kurumlarının yöneticileri ve temsilcileri katıldı. “Turizm ve Otelcilik Eğitiminin Teknoloji ve Sürdürülebilirlik ile Nasıl Tasarlanması gerektiğine” cevap aranan konferansın açılış töreni, DAÜ Rektörlüğü Senato Odası’nda gerçekleşti. Törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan ile AEHT temsilcilerinin ve birliğe üye okulların temsilcileri katıldı. Konferansın açılış konuşmalarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve AEHT Yükseköğrenim Grubu Başkanı Paulo Vaz yaptı.

“Ev Sahibi Seçilmekten Gurur Duyduk”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuşmasında 400’ün üzerinde okulun üye olduğu AEHT’nin yıllık toplantısı için DAÜ Turizm Fakültesi’nin ev sahibi olarak seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade ederek; toplantıya katılmak üzere Slovenya, Malta, Portekiz, İtalya ve Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen katılımcılara teşekkür etti. AEHT’ye üye okulların Turizm ve Otelcilik eğitimi alanında bilgi paylaşımı konusunda önemli rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin Turizm ve Otelcilik alanında dünya sıralamalarında elde etmiş olduğu başarılardan ve programlarının akreditasyonlarından bahsetti. Prof. Dr. Kılıç, Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi alanındaki araştırmaların ve son gelişmelerin paylaşılacağı toplantıdan güzel sonuçlar çıkacağını belirtti.

AEHT Temsilcisi Paulo Vaz da DAÜ’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, genç öğrencilere turizm ve otel işletmeciliği alanında verilen eğitimin gelecekte nasıl daha iyi noktalara gelebileceği konusunun tartışılacağını belirterek, AEHT’ye üye olan okulların bu alanda öğrencilerine ve dolayısıyla da geleceğe karşı büyük sorumluluk taşıdığının altını çizdi. Paulo Vaz toplantının güzel geçmesini diledi.

“Konferansın Verimli Geçmesini Dilerim”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, AEHT yönetimi ve temsilcilerini KKTC’de ve DAÜ’de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. DAÜ’nün KKTC’de yasayla kurulan tek devlet üniversitesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda ülkenin en eski üniversitesi olması dolayısıyla da eğitim ve araştırma alanlarında kaliteyi sürdürülebilir gelişim döngüsü içerisinde daima geliştirme sorumluluğunu taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün 80’in üzerinde olan lisans programlarının ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olduğuna dikkat çekti. Pandemi sonrası eğitimde planlama ve adaptasyonun önemine işaret eden Prof. Dr. Hocanın, konferansın verimli geçmesini diledi.

Davetli konuşmacılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seden Doğan “Sürdürülebilir Turizm için Gelişen Teknolojiler”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Habib Alipour ve Yrd. Doç. Dr. Hamed Rezapouraghdam “Sürdürülebilir Turizmde Yeni Eğilimler”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Yaşar Özden “Mesleki Eğitimi Geliştirmeye Yönelik Teknolojiler” konulu sunumlarıyla konferansın ana temalarını açıkladılar.

Konferans ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’ne üye 50’den fazla ülkeden yüzlerce okul arasından DAÜ Turizm Fakültesi’nin, bu önemli konferansa ev sahipliği yapmaya layık görülmesinin ülkemiz ve Doğu Akdeniz Üniversitesi için gurur verici olduğunu belirtti.

Portekiz, İtalya, Malta, Slovenya ve Kuzey Kıbrıs’tan AEHT üyesi okulların yöneticileri ve temsilciler araştırma sonuçları ve öğretici sonuçları içeren bildiriler sundular. Sunulan bildiler arasında “Öğretme, Öğrenme, Ödüllendirme. Sürdürülebilirliğe Giden Yol”, “Eğitim Yoluyla Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımları (Sınıf ve Okul Uygulamaları)”, “Pandemi Sonrası Zorluklar ve Öneriler: Turizm Çalışmalarının Geleceği”, “Sorumlu ve Sürdürülebilir Gastronomi Becerileri”, “Gelir Yönetimi ve Menü Mühendisliği Simülasyonu”, “Öğrencilerin Becerilerini Geliştirmek: Doğayla Bağlantı Etkinlikleri Örneği”, “Sürdürülebilirliğin Eğitim Turizmi Yoluyla Teşvik Edilmesi”, “Sanal Turlar ile Turizm Eğitimi” konuları yer aldı.

Kuzey Kıbrıs’taki kültür varlıklarının gelen konuklara tanıtılmasını içeren alan gezilerinin de yer aldığı konferans sonucunda “Turizm, Otelcilik ve Gastronomide Mesleki Eğitimi Geliştirmek İçin Çözümler” derinlemesine tartışmalarla belirlenirken, özellikle Avrupa’daki Turizm ve Otelcilik Okullarına yönelik tavsiyeleri ve çözüm önerileri içeren bir rapor da AEHT Yönetim Kuruluna sunulmak üzere hazırlandı.