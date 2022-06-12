Ünlü sanatçı Fatma Turgut, LAÜ’de konser verecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Yaza Merhaba Festivali kapsamında 14 Haziran 2022 tarihinde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne alacak.

LAÜ kampüsünde saat 21:30’da başlayacak konserde Turgut, sevilen şarkılarını LAÜ öğrencileri için seslendirecek.

LAÜ’de birbirinden güzel parçalarını seslendirecek olan Ünlü sanatçı Fatma Turgut, “Bir Varmış Bir Yokmuş”, “Unuttum Gitti”, “Dünyalar Senin Olsun” gibi parçaları ile geceye katılanlara çoşkulu saatler yaşatacak.