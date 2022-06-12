Andrea Pirlo Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo hamlesinde mutlu sona ulaştı. Sezonun sona ermesinin ardından Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo’nun getirildiğini resmen açıkladı.

Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını şu ifadelerle paylaştı:

“Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı”

Andrea Pirlo’nun basın toplantısının ise 14 Haziran Salı günü yapılacağı ifade edildi.