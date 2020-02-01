Kıbrıs

DAÜ tarafından tasarlanan yerli “Da Vıncı” elektrikli araç tanıtıldı

1 Şubat 2020

Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) tarafından, “Da Vinci” 2020 projesi kapsamında tasarlanıp üretilen “Da Vinci” isimli elektrikli araç, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde sergilenip tanıtıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, tek bir şarjla 100 kilometre yol kat edebilen “Da Vinci” ile Mağusa – Lefkoşa yolunu 1 TL’ye gitmenin mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: “Tek yolculu olan araç, sürücü için modern ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmak hedefiyle tasarlanıp, üretildi. “Da Vinci”; ismini, yaratıcılığı ve dehasıyla ünlü ressam, bilim insanı ve mühendis Leonardo Da Vinci’den alıyor. Zamanının ötesinde işler başaran Da Vinci’nin isminin araca verilmesinin arkasında, mühendislikte yaratıcılığın ve ileriyi düşünebilmenin önemini vurgulamak sebepleri yatıyor.”

Açıklamada, tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenen merkezin, aynı zamanda “Team Ada” olarak, elektromobil yarış takımı ile de uluslararası arenada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil ettiği kaydedildi.

Elektrikli batarya sistemi ile çalışan araçta lityum-iyon pil teknolojisi bulunuyor. Hızlı şarj özelliği ile otuz dakika, yavaş şarj özelliği ile ise üç saat gibi kısa bir sürede bataryayı tamamen şarj etmek mümkün. Buna ek olarak, araç içerisine entegre edilmiş ünite ile telefon ve küçük elektronik aletler şarj edilebiliyor.

KKTC’nin yerli elektrikli aracı “Da Vinci”, ilerleyen günlerde DAÜ kampüsünde kullanılmaya başlanacak.



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