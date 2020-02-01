Dünya

Orlov’daki patlamada ölenlerin 2’si Türk, 3’ü Rus

1 Şubat 2020

Rusya’nın Orlov Bölgesi’ne bağlı Mtsensk kentindeki kauçuk fabrikasında meydana gelen gaz patlamasında ölenlerden 2’sinin Türk, 3’ünün Rus olduğu belirtildi. Daha önce patlamada 4 Türk’ün öldüğü ifade edilmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı Orlov Bölge Müdürlüğü Göç İdaresi Başkanı Nataliya Balaşova, Mtsensk kentindeki kauçuk fabrikasında meydana gelen gaz patlaması sonrası polisin yaptığı soruşturmada ulaşılan bilgileri aktardı.

Balaşova, “3 Rus ve 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Türklerden biri olay yerinde, diğeri hastanede öldü. Türklerin tamamı geçerli vizeye sahipti, göçmen kayıtları bulunuyordu ve Rusya’da yasalara uygun şekilde bulunuyordu” dedi.

Sputnik’e konuşan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir yerel kaynak, 4 kişinin öldüğünü ve hepsinin Türk vatandaşı olduğunu ifade etmişti.



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