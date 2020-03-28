Kıbrıs

DAÜ Mühendislik Fakültesi şeffaf yüz maskesi üretti

28 Mart 2020

Tufan Erhürman sosyal medya hesabından DAÜ Mühendislik Fakültesi’nin ergonomik, amaca hizmet eden, kolay temizlenen, tekrar kullanılabilen, maliyeti düşük ve en önemlisi yerel imkanlara hızla üretilebilen şeffaf yüz maskesi ürettiğini duyurdu.

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Perşembe günü gelen “şeffaf yüz maskesi üretebilir miyiz” sorusu/talebi üzerine online ortamda tasarım ve üretim üzerinde çalışmaya başlamış, “ergonomik, amaca hizmet eden, kolay temizlenen, tekrar kullanılabilen, maliyeti düşük ve en önemlisi yerel imkanlara hızla üretilebilen ürünü” ortaya çıkararak, 205 adetini Cumartesi yetkililere teslim etmiş. Bu sıkıntılı dönemde, yerel insan ve kurumsal kaynaklarımızla yapabileceklerimiz açısından çok güzel ve sevindirici bir örnek. Davut Solyalı Hoca’ya ve ekibine tebrikler ve yürekten teşekkürler…



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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