Kıbrıs
‘İçinde bulunduğumuz kriz sürecinde siyaset yok, politika yok. Bizler birlikte çalışıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler Covid-19’a karşı birlikte çalışıyor.
Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, anlamlı mesaj bir mesaj paylaşarak, “İçinde bulunduğumuz kriz sürecinde siyaset yok, politika yok. Bizler birlikte çalışıyoruz” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’dan anlamlı mesaj : “İçinde bulunduğumuz kriz sürecinde siyaset yok, politika yok. Bizler birlikte çalışıyoruz.”
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaştı: 28 Mart 2020 Cumartesi