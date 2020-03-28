Kıbrıs

‘İçinde bulunduğumuz kriz sürecinde siyaset yok, politika yok. Bizler birlikte çalışıyoruz

28 Mart 2020

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler Covid-19’a karşı birlikte çalışıyor.

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, anlamlı mesaj bir mesaj paylaşarak, “İçinde bulunduğumuz kriz sürecinde siyaset yok, politika yok. Bizler birlikte çalışıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’dan anlamlı mesaj : “İçinde bulunduğumuz kriz sürecinde siyaset yok, politika yok. Bizler birlikte çalışıyoruz.”

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaştı: 28 Mart 2020 Cumartesi



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Mağusa’da İnciraltı Restoran’da yangın, 1 tutuklu!

Mağusa’da İnciraltı Restoran’da yangın, 1 tutuklu!

28 Mart 2020
Photo of Elif Lort’un katili cezaevinde

Elif Lort’un katili cezaevinde

28 Mart 2020
Photo of Yarın saatler 1 saat ileri alınacak

Yarın saatler 1 saat ileri alınacak

28 Mart 2020
Photo of Oğuz: Hijyenimize dikkat edelim ama suyu da tasarruflu kullanalım

Oğuz: Hijyenimize dikkat edelim ama suyu da tasarruflu kullanalım

28 Mart 2020
Photo of Dr Burhan Nalbantoğlu karantina hastanesine dönüştürülüyor

Dr Burhan Nalbantoğlu karantina hastanesine dönüştürülüyor

27 Mart 2020
Photo of 70 öğrenci ve sağlık ekipmanları KKTC’ye getirildi

70 öğrenci ve sağlık ekipmanları KKTC’ye getirildi

27 Mart 2020
Photo of Karpaz’da yapılan tüm testler negatif

Karpaz’da yapılan tüm testler negatif

27 Mart 2020
Photo of Amcaoğlu: Hükümet kıt kaynakları doğru şekilde değerlendirmek zorunda

Amcaoğlu: Hükümet kıt kaynakları doğru şekilde değerlendirmek zorunda

27 Mart 2020
Photo of Ataoğlu: Hükümet yeni tedbirler almalı

Ataoğlu: Hükümet yeni tedbirler almalı

27 Mart 2020
Photo of Denktaş: Bir kriz hükümetine acilen ihtiyaç var, buna talibim

Denktaş: Bir kriz hükümetine acilen ihtiyaç var, buna talibim

27 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı