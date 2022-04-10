DAÜ Libya Öğrenci Birliği piknik düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Libya Öğrenci Birliği Taşkent Piknik Alanı’na gezi düzenledi. Etkinlik öncesinde DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü önünde toplanan öğrencileri ziyaret eden DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tüm öğrencilere keyifli vakit geçirmelerini diledi.

Hem keyifli vakit geçirmek hem de piknik yapmak adına düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu. Söz konusu piknikte öğrenciler kendi kültürlerine ait yemekleri pişirip paylaştılar, kültürel danslarını sergilediler ve çeşitli şarkılar söylediler. Her birinin keyifli vakit geçirdiği etkinlikte öğrenciler bu tarz sosyal etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.