GAÜ. Öğr. Gör. Klinik Psikolog Yörük ‘Gebelikte Depresyon’ hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Berrak Yörük, günümüzde dünyada en sık görülen psikolojik sorunlardan birisi olan depresyonun hamilelik dönemi sürecinde ortaya çıkması hakkında açıklamalarda bulundu.

Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Berrak Yörük açıklamasında, depresyonun hamilelik öncesinde, hamilelik sürecinde veya doğum sonrasında ortaya çıkabileceğini ifade ederek, “Hamilelik süresince yaşanan depresyona antepartum depresyon, doğum sonrasında yaşanan depresyona ise postpartum depresyon denmektedir” dedi.

Yörük açıklamasına şöyle devam etti;

Antepartum Depresyon Nasıl Tanımlanabilir?

Antepartum depresyon olarak da bilinen gebelikte depresyon anne adaylarının azınlık bir kısmında görülebilir. Anne adayının işlevselliğini, doyumunu ve yaratıcılığını kısıtlayıp engelleyeceği için yaşam kalitesini düşürür. Yapılan uluslararası çalışmalar ile gebelik sürecini içine açan 18-44 yaş aralığındaki kadınlarda daha fazla depresyon görüldüğünü kanıtlanmıştır.

Daha Önce Depresyon Geçiren Kadınların Gebelik Sürecinde Depresyona Girme Olasılıkları Nasıldır?

Depresyon geçmişi olan kadınların gebelik sürecinde depresyona girme olasılıkları daha yüksektir.

Gebelik Planlanırken Depresyon Tedavisi

Depresyon tanısı konan anne adayları ilaç tedavisi esnasında gebe kalmak isteyebilir ancak ilaç tedavisinin sonlandırılıp sonlandırılmaması anne adayının depresyon öyküsüyle ilintilidir. Bir anne adayının son 6 ayında depresyon belirtileri azalmış ise psikiyatristin yönlendirmesiyle gebelik denemeleri sürecinde ilaç tedavisi şekillenebilir. Bu süreçte psikiyartist ve psikoterapist sürecinin etkisi çok önemlidir.

Gebelik Döneminde Anne Adayları Nasıl Hissederler?

Gebelik döneminde anne adayı heyecan, mutluluk benzeri duyguların yanı sıra endişe, korku gibi zıt duygulanımları da bir arada yaşar. Bu zıt duygulanımlar anne adayını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun yanı sıra anne adayının hormonal değişimin etkisiyle çökkünlük durumu yaşaması muhtemeldir.

Uyku düzenin değişmesi, yeme alışkanlıklarının değişmesi, duygusallık gibi gebelik belirtileri depresyon belirtileri ile karıştırılmamalıdır. Bu yüzden gebelikte depresyon tanısı koymak uzmanlar tarafından zor olabilir.

Gebelikte Beslenme ve Depresyon Arasındaki İlişkiyi Nasıl Tanımlanabilir?

Beslenmenin içeriği gebelik depresyonunu etkileyen bir faktördür. Anne adayının b6 ve b12 vitaminini yeterince alması serotonin hormonu üzerinde olumlu etki yaratarak depresyonun önlenmesine yardımcı olabilir. Gebelik depresyonunu etkileyen bir diğer faktör de omega3’tür. Yapılan araştırmalar omega3 vücutta yağ asidi düzeyinin düşüklüğünün gebelik süresince ve doğum sonrası süreçte ortaya çıkan depresif tabloyla ilişkili olduğunu göstermektedir. B6, B12 vitaminlerinde olduğu gibi omega3 ünde serotonin üzerinde etkili olacağını gösteren bir çok anlamlı çalışma bulunmaktadır.

Antepartum Depresyonun Belirtileri Nelerdir?

Sürekli üzüntü hali,

Odaklanamama,

Çok az veya çok uzun süre uyuma,

Gebelik öncesi hoşlanılan aktivitelerden zevk alamamaya başlama,

Aşırı sinirlilik,

Anksiyete,

Yeme içme alışkanlıklarında değişiklik,

Unutkanlık,

Değersizlik hissi,

Ağlama atakları,

Cinsel isteksizlik.

Gebelik Sürecinde Eş Tutumu Nasıl Olmalıdır?

Gebelik sürecinde eşin rolü çok önemlidir. Anne adayı gebelik döneminde eşine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Anne adayının eşi bu süreçte oldukça sakin ve anlayışlı olmalıdır. Anne adayları gebelik sürecinde kaygı ve korku duyabilirler bu nedenle eş desteği oldukça önemlidir. Anne adayının eşi ilgisini göstermekten ve cinsellikten kaçınmamalıdır. Anne adayının gebeliğin her geçen gün gelişmesiyle beden görünümü de değişeceği için eşi tarafından çekici bulunmayacağı kaygısıyla da iç dünyasında gelgitler yaşayabilmektedir. Eşin bu durum ile ilgili tutumları çok önemlidir. Anne adayının dış görünümüyle ilgili her daim motive edici bir cümle tarzıyla eşine yaklaşması gerekmektedir. Eşin anne adayının duygusal açıdan son derece hassas bir dönemde olduğunu kabul etmesi bu süre boyunca iki taraf içinde daha sakin ve pürüzsüz geçmesi için doğru olacaktır.

Gebelik Depresyonu Doğumdan Bir Süre Sonra Geçer mi?

Gebelik depresyonu doğumdan sonra geçer düşüncesi ile tedaviden kaçınılmamalıdır. Gebelik dönemi depresyon tedavisi alanında uzman kişiler tarafından yapılarak anne adayının sağlıklı ve mutlu bir gebelik sürecinin ardından annelik dönemine olumlu bir geçiş yapmasını sağlarlar.

Alkol ve Sigara Kullanımı Depresyon Riskini Arttırır mı?

Gebelik döneminde alkol ve sigara kullanımı depresyon riskini arttırmaktadır.

Gebelik Döneminde Stresle Baş Etmenin Yolları

Gebelik süreniz boyunca ne hissettiğinizi, kaygılarınızı ve korkularınızı paylaşabileceğiniz mutlaka biri olmalı hayatınızda ve bu kişiyle düzenli olarak ne hissettiğinize dair paylaşımlarda bulunmanız gebelikte size yalnız olmadığınız hissettirecektir. Bu kişi eşiniz ya da ailenizden biri olabilir ya da uzman bir psikologdan da destek alabilirsiniz. Eğer çalışma hayatı olan bir anne adayıysanız gebelik süreniz boyunca çalışma hayatınızı gebeliğin size getirmiş olduğu çerçeve de organize etmeye çalışın. Gebelik süreniz boyunca mutlaka doktorunuzun vermiş olduğu egzersizleri uygulayın. Sağlıklı ve düzenli beslenmeye mutlaka özen gösterin. Uyku düzeninizin bu süre de çok daha önemli olduğunu unutmayın. Ve en önemlisi bebeğiniz ile ilgili hayaller kurmayı ve bu hayallerle doğum anına kadar ilerlemeye devam edin…