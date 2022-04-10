AIESEC Doğu Akdeniz Adaco 22’yi başarıyla tamamladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temsilcisi, AIESEC Doğu Akdeniz, her yıl gerçekleştirdiği yerel konferansı ADACO 22’yi Kantara Gençlik Kampı’nda başarıyla gerçekleştirdi. 41 öğrencinin katılım gösterdiği konferansta çeşitli oturumlara yer verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verilen eğitimler arasında, AIESEC vizyonu ve amacı, liderlik özelliklerinin geliştirilmesi, stratejik planlama, zaman yönetimi gibi eğitimler verildi. Bunun yanında, AIESEC Doğu Akdeniz eski üyelerinin katılımıyla, AIESEC’in gelecekte üyelerine kattığı avantajlar, Hindistan ve Polonya’dan online platformlar aracılığıyla katılan uluslararası partnerlerinin sunumları ve uluslararası iş birliğinin önemine de değinildi.

İkinci gün programında ise daha çok ortaklık ve girişimciliğin ön planda olduğu, kurumsal partnerin sunumlarına ve paylaşımlarına yer verildi. İlk olarak VOIS Cyprus temsilcilerinden Nancy Jones, hemen sonrasında DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi öğrencisi Hasan Bilgen, kurucu olduğu Start-up firması DAXICI’yi temsil ederek katılımcılara kuruluşlarını, vizyonlarını ve değerlerini aktardı.

AIESEC Danimarka başkanı Gabor Bogdan da zoom üzerinden yaptığı oturumda, AIESEC’in kendisine kattıkları ve düşünce yapısını zamanla nasıl değiştirdiğinden bahsetti. AIESEC Türkiye Genel Merkezi’nden Taraflı Kurumsal Stajlar ve Danışmanlık Stajları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mine Karayazı ise her iki günde de AIESEC Türkiye’nin yapmakta olduklarından, ortak hedeflerinden ve bunları gerçekleştirmek için yıl boyunca dikkat edilen ve yapılması gerekenler üzerine oturumlar gerçekleştirdi.

Aktivitelerin Kantara Gençlik Kampı’nda yapılıyor olması, yoğun eğitim programlarının arasında gençlere kaynaşmaları için fırsat verdi. 2 günün sonunda bütün katılımcılara dünya vatandaşlığı ve dünyadaki gençlerin liderlik özelliklerini geliştirebilmeleri adına daha hazır hale gelerek operasyonel ve organizasyonel bilgilerini geliştirdi.