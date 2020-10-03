Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, özelde Gazimağusa, genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) toplumla bütünleşmiş, özdeşleşmiş kuruluşlara ziyaretler gerçekleştiriyor.

Ziyaretler, İletişim Fakültesi’nin yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı veya ileride gerçekleştirmeyi öngördüğü yerel ve uluslararası kültür, sanat etkinlikleri için kurum ve kuruluşlarla iş birliğini ve dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin DAÜ İletişim Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “Dekan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ile Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, bu bağlamda yalnızca Gazimağusa’da değil, tüm ülkede ismini ve kalitesini kabul ettiren ‘OZA’ kahveleri şirketinin direktörü Umut Oza ile bir araya geldi. Toplantı sonucunda kültür ve sanat alanlarında İletişim Fakültesi’ne her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten şirket direktörü Umut Oza, ülkemizin ve Gazimağusa kentinin en önemli ve hayati değerlerinden olan DAÜ’nün tüm birimleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti” denildi. Oza Kahve’nin, DAÜ İletişim Fakülte

DAÜ İletişim Fakültesi Oza Kahve’yi ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, özelde Gazimağusa, genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) toplumla bütünleşmiş, özdeşleşmiş kuruluşlara ziyaretler gerçekleştiriyor. Ziyaretler, İletişim Fakültesi’nin yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı veya ileride gerçekleştirmeyi öngördüğü yerel ve uluslararası kültür, sanat etkinlikleri için kurum ve kuruluşlarla iş birliğini ve dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin DAÜ İletişim Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “Dekan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ile Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, bu bağlamda yalnızca Gazimağusa’da değil, tüm ülkede ismini ve kalitesini kabul ettiren ‘OZA’ kahveleri şirketinin direktörü Umut Oza ile bir araya geldi. Toplantı sonucunda kültür ve sanat alanlarında İletişim Fakültesi’ne her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten şirket direktörü Umut Oza, ülkemizin ve Gazimağusa kentinin en önemli ve hayati değerlerinden olan DAÜ’nün tüm birimleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti” denildi. Oza Kahve’nin, DAÜ İletişim Fakültesi’nin yalnızca yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğü etkinliklere değil, aynı zamanda ileride yapmayı planladığı etkinliklerin gerçekleştirilmesinde de elinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğu bildirildi.

si’nin yalnızca yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğü etkinliklere değil, aynı zamanda ileride yapmayı planladığı etkinliklerin gerçekleştirilmesinde de elinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğu bildirildi.