Annesi Kıbrıslı Türk olan Rhian Brewster’den rekor transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Liverpool’da forma giyen Rhian Brewster’i rekor bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rhian Brewster’in bonservisi için Liverpool’a 23,5 milyon sterlin ödeneceği ve bu bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

1 Nisan 2000 yılında Londra’da doğan Rhian Brewster’ın babası İngiliz, annesi bir Kıbrıs Türk. Adı Hülya Hasan Brewster. Annesi kuaför, Rhian’ın futbolcu olması için kuaför dükkanının bir kısmını satmıştı.

Sheffield United, 20 yaşındaki İngiliz santrfor ile de 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbolcunun Sheffield United’dan başka bir kulübe geçmesi halinde Liverpool, bu transferden yüzde 15 pay alacak. Liverpool, gelecek 3 sezon içinde sözleşmede belirtilen bonservis bedelini ödemesi halinde Brewster’i kadrosuna yeniden katabilecek.

İngiltere’nin alt yaş milli takımlarında forma giyen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Rhian Brewster, Liverpool’da sadece 4 karşılaşmada görev aldı.