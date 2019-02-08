EğitimKıbrıs

DAÜ giriş ve burs sınavının tarihi açıklandı

8 Şubat 2019
daü

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), giriş ve burs sınavı bu yıl 11 Haziran Salı günü yapılıyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden verilen bilgiye göre, KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim gördüğü Türkiye Cumhuriyeti öğrencilere yönelik DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2019, DAÜ Rektörlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda bu yıl 11 Haziran 2019 Salı günü 10.00- 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

SINAV MAĞUSA VE LEFKOŞA OLMAK ÜZERE İKİ MERKEZDE YAPILACAK

DAÜ-Giriş ve Burs Sınavı 2019’un, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada öğrenci adaylarının DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2019 hakkında detaylı bilgilere https://ww1.emu.edu.tr/kktcsinav web adresinden ulaşabilecekleri de ifade edildi.

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