DAÜ Ali Karasel I. Ortaokullararası Matematik Yarışması sonuçlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) depremde hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ali Karasel anısına düzenlediği “Ali Karasel I. Ortaokullararası Matematik Yarışması”nı, Türk Maarif Koleji kazandı. Bireysel kategoride ise Necat British College Nicosia birinci oldu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Matematik Bölümü tarafından düzenlenen “I. Ali Karasel Ortaokullararası Matematik Yarışması”, 29 okuldan 272 öğrencinin katılımı ile bireysel ve ekip olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Yarışmanın bireysel kategorisinde Maksim Shcharbinin (Necat British College Nicosia) birinci olurken, Özay Fevzi Uluç (TMK) ikinci, Ege Hamurtekin (Gazimağusa TMK) üçüncü oldu.

Yarışmada, dördüncü olan Tuğra Vurana (TMK) Ali Karasel Özel Ödülü, beşinci olan Fatih Kerem Erbay (Gazimağusa TMK) Osman Çetintaş Özel Ödülü ve altıncı olan Su Gök (TMK) de Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü kazandı.

Ekip yarışmasında ise Sadiye Öksüzoğulları ve Semay Soygür sorumluluğunda, Özay Fevzi Uluç, Tuğra Vurana ve Su Gök’ten oluşan Türk Maarif Koleji birinci olurken, Değer Eşrefoğlu ve Emine Özergin sorumluluğunda, Ege Hamurtekin, Fatih Kerem Erbay ve Nazra Öztüren’den oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji ikinci, Mustafa Soygür ve Sabire Gazivoda sorumluluğunda, Maksim Shcharbinin, Demir Soyalp ve Ali Babagirav’dan oluşan Necat British College Nicosia üçüncü oldu.

Yarışmada dördüncü olan Sena Kutlu ve Gülcem Bullici sorumluluğunda, Selin Tüfekci, İrem Sarıbaş ve Rüzgar Dinler’den oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji “Ali Karasel Özel Ödülü”nü, beşinci olan Fatma Yanık Ellidört ve Lütfiye Tamel sorumluluğunda, Zalihe Gezdigeldi, Yağmur Şahin ve Sonuç Gezdigeldi’den oluşan Değirmenlik Lisesi “Osman Çetintaş Özel Ödülü”nü, altıncı olan Seniha Özeriç ve Sabiha Garabli sorumluluğunda, Yağmur Şahin, Yiğit Çağan Yüksel ve Yaşar Özuğurlu’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji de “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”nü kazandı.

Yarışmanın ardından ödül töreni yapıldı. Törende, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan konuştu, dereceye giren ve yarışan tüm öğrencileri tebrik etti.

-Karasel’in kız kardeşi konuştu

Karasel ailesi adına konuşma yapan Ali Karasel’in kız kardeşi Nedime Karasel de, yaşanan deprem felaketinde ilk günden itibaren desteklerini esirgemeyen herkese ve yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Karasel’in konuşmasının ardından Ali Karasel’in öğrencilerinin görüntülerinin yer aldığı ve Ali Karasel’i öğrencilerinin gözünden anlatan video gösterildi.

-Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, Gazimağusa’nın Şampiyon Melekleri ve öğretmenlerinin herkesi tarifsiz bir acıya sürüklediğini belirterek, öğrencilerinin üzerinde büyük emeği olan Ali Karasel’in ve Şampiyon Melekler’in anılarının unutulmaması için bu tarz etkinlikleri DAÜ olarak düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Adaletin sağlanmasında da DAÜ’nün her zaman takipçi olacağının altını çizen Prof. Dr. Hocanın, yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

-Uzun

Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun da, matematiğin Türk toplumunda çok sevilmediğini belirterek, matematiği sevdirmenin önemli olduğunu, Ali Karasel’in de matematiği sevdiren öğretmenlerden biri olduğunun altını çizdi. Bu tarz yarışmaların özgüvenin artmasına yardımcı olduğunu belirten Uzun, anma etkinlikleri ile yarışmanın birleştiği noktada duygu dolu anlar yaşandığını söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulunan ve başarılı olan öğrenciler ile emek veren öğretmenleri tebrik eden Topel, bu tarz etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

-Özcenk

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise, Ali Karasel’i ve ailesini çok uzun zamandır tanıdığını belirterek, yarışmanın bir vefa örneği olduğunu aktardı. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Özcenk, bu tarz etkinliklerin ilelebet süreceğini vurguladı.