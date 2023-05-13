Kıbrıs Türk Anneler Derneği, “Melekler Takımı” annelerini “Yılın Anneleri” ilan etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kıbrıs Türk Anneler Derneği, “Melekler Takımı” annelerini “Yılın Anneleri” ilan etti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Kıbrıs Türk Anneler Derneği

Kıbrıs Türk Anneler Derneği, depremde hayatını kaybeden “Melekler Takımı” annelerini “Yılın Anneleri” ilan etti, acılarını paylaştıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Ayten A. Rıfkı Işık Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “ Mutluluk, başarı ve yaşam kaynağının sırrı annelere olan sevgi ve saygıda saklıdır” dedi.


Annelere olan sevginin ve içten güzel bir çift sözün yerini hiçbir hediyenin alamayacağını, yılın her günü anneleri saygı ve sevgi ile kucaklamak gerektiğini ifade eden Işık, tüm annelerin gününü kutladı, hayatta olmayanlara ise rahmet diledi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:kıbrıs türk anneler derneğiMelekler takımıYılın Anneleri
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar